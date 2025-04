Wrestling brasileiro tem resultado histórico com duas medalhas no Pan-Americano sub-23

Kauan Gomes foi prata nos 87 kg do greco-romano. UWW / Divulgação

O wrestling brasileiro teve sua melhor participação em Campeonatos Pan-americanos sub 23 ao faturar duas medalhas na edição realizada em Querétaro, no México. Os pódios foram conquistados por Kauan Gomes, lutador do Niterói Wrestling (RJ), que garantiu a prata na categoria 87 kg do estilo greco-romano e por Thaís Tertuliano, do Sesi (SP), que ganhou o bronze na categoria 68 kg (as mulheres sempre competem no estilo livre).

Além das duas medalhas, a equipe brasileira ainda teve três atletas que terminaram na quinta colocação em suas categorias. Nos 50 kg com Ana Beatriz Lima (Panda Fight Team–AP), nos 53 kg com Kailane Sousa (Panda Fight Team) e nos 125 kg do estilo livre com Gabriel de Souza Silva (Esporte Dez São José Wrestling–SP).

Com o desempenho no México, o Brasil garantiu 10 vagas para a disputa dos Jogos Pan-Americanos Junior, que serão disputados em Assunção, no Paraguai, entre os dias 9 e 23 de agosto.

Além dos medalhistas e dos quinto-lugares, estão com passaporte carimbado para a competição Max Almeida (86 kg) e Marcelo Sousa (97 kg), do estilo livre; Ângelo Café (67 kg), Talyson Macedo (97 kg) e Wesley Barros (130 kg), do greco-romano.

— Felizes com o resultado histórico, mas o mais importante é a evolução da equipe em competições que exigem alto nível técnico e concentração nos detalhes. O wrestling é assim, um esporte de muita precisão e consistência. Ainda conseguimos classificar dez atletas para o Pan sub 23 de Assunção. Agora é batalhar por medalhas nesse torneio e classificar atletas para os Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, no Peru — afirma Flavio Cabral, presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW).