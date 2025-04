Vôlei Renata vira sobre Joinville e vai encarar Suzano na semifinal da Superliga masculina

Maurício Borges (E) e Léo Andrade (C) foram decisivos na virada de Campinas. Pedro Teixeira / Divulgação/Vôlei Renata

Atual vice-campeão da Superliga masculina, o Vôlei Renata está nas semifinais e será adversário do Suzano Vôlei, seu rival na final do último Campeonato Paulista. A vaga foi confirmada em jogo encerrado no começo da madrugada desta sexta-feira (18), quando o time de Campinas derrotou o Joinville Vôlei (SC), de virada, parciais de 21/25; 20/25; 25/21; 25/21 e 15/9, após 2h26min de jogo disputado diante de 2.600 pessoas que lotaram o Ginásio do Taquaral.

Este foi o confronto mais equilibrado das quartas de final. Na primeira partida, em Campinas, os catarinenses venceram por 3 a 2, mas acabaram perdendo por 3 a 1 em casa, o que fez a decisão da vaga na semifinal ser definida no terceiro jogo em Campinas.

Apoiado pela torcida, o time da casa viu a classificação ficar distante após ser superado nos dois sets iniciais. Mas a partir do terceiro, conseguiu marcar o jogo pelas pontas de Joinville, equilibrando a partida e contando com ótimo trabalho do levantador Bruninho, que teve no ponta Adriano, maior pontuador da equipe de Campinas com 19 acertos, e no central Léo Andrade, que fez 17, com mais de 60% de aproveitamento no ataque, além de oito pontos no bloqueio, as grandes armas para a virada.

— Não tenho palavras para descrever o que a gente viveu aqui hoje. Isso é Vôlei Renata, nunca foi fácil para a gente e hoje não foi diferente. Eles saíram ganhando, mas a gente conseguiu unir forças, todo mundo estava empenhado, a cada ponto, a galera vibrava junto com o time. Eu penso que eles estavam no momento deles e depois chegou o nosso momento. Nós soubemos construir esse momento. Conseguimos manter nosso ritmo de jogo, nosso saque, abrir um pouco no quarto set e chegamos bem para o tie break. O que faz a diferença é o nosso grupo, nosso empenho e as decisões que sabemos tomar nos momentos cruciais — avaliou Maurício Borges, campeão olímpico em 2016.

Outros destaques foram o oposto argentino Bruno Lima, que terminou com 15, o ponta Maurício Borges com 13 pontos e o central Judson, que fez 12.

Enquanto foi superior, Joinville contou com boas performances do ponta Hugo Hamacher, que terminou o jogo com 15 pontos, e do oposto Rafael Araújo, que assinalou 13.