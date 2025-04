Victor Andrade coloca Ponte Preta como favorita ao título da Série C

A Ponte Preta entra na Série C do Campeonato Brasileiro com moral elevada e grandes expectativas. Às vésperas da estreia contra o Figueirense, no sábado, às 16h, fora de casa, o atacante Victor Andrade adotou um discurso confiante e colocou o time campineiro como principal candidato ao acesso e até mesmo ao título da competição.