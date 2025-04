Verstappen festeja prova sem erros e mira o quinto título mundial: 'Podemos estar no topo'

Max Verstappen voltou a sorrir depois de alcançar o topo do pódio no GP do Japão, na madrugada deste domingo, superando os favoritos carros da McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, vencedores das duas primeiras corridas. Após triunfar apenas pela terceira vez nas 17 últimas provas, o tetracampeão festejou o desempenho de sua Red Bull e se mostrou confiante em brigar pelo quinto título mundial.

"Ainda temos trabalho a fazer, mas isso mostra que se acertarmos tudo, podemos estar lá em cima", afirmou Verstappen. "Não poderíamos ter desejado um resultado melhor. Foi incrível e estou realmente orgulhoso do que fizemos neste fim de semana. Fizemos todas as escolhas certas durante a corrida", acrescentou.

O resultado deixou o holandês apenas um ponto atrás de Lando Norris no Mundial de Pilotos - 62 a 61 pontos - após a terceira das 24 etapas da temporada. Para ele, o desfecho positivo só foi possível graças à pole position conquistada no sábado, já que Suzuka é um dos circuitos que não favorece as ultrapassagens.

"A chave para a vitória foi começar na pole. Maximizamos tudo o que podíamos e seguir isso com a vitória é fantástico. Sabemos de nossas limitações e ainda temos trabalho a fazer. Estamos apenas descobrindo onde podemos levar o carro ao limite e precisamos maximizar tudo o que pudermos para tirar o melhor proveito do carro e torná-lo mais equilibrado", explicou.

Lando Norris permaneceu atrás de Verstappen durante toda a corrida, mas não conseguiu ameaçá-lo no estreito circuito de Suzuka. "Eu conseguia ver Max claramente durante toda a corrida, mas não conseguia fazer nenhuma incursão", lamentou o líder do campeonato, que foi parar na grama ao tentar ultrapassá-lo quando ambos saíam juntos dos boxes, mas isentou o rival.

"Ele (Verstappen) tinha a posição e o direito de fazer o que fez", disse Norris. "Ele ainda estava na frente e Max é o último cara que eu esperaria que me desse espaço."