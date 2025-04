Verstappen diz que Red Bull "precisa melhorar muito" se quiser títulos na temporada na F-1

Max Verstappen vem sendo bastante duro com a Red Bull neste início de temporada da Fórmula 1. E nem a boa vitória no Grande Prêmio do Japão, no fim de semana passado, parece amolecer o coração do tetracampeão. O holandês vem mostrando irritação com o desempenho do carro desde a reta final de 2024 e voltou a cobrar melhoras nesta quinta-feira, antes dos treinos livres em Sakhir, para o GP do Bahrein.