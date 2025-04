Valladolid anuncia que punirá jogadores envolvidos em briga no banco de reservas

A direção do Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo como sócio majoritário, anunciou que aplicará punição aos dois jogadores que brigaram no banco de reservas do time durante a derrota por 4 a 0 para o Getafe, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. O Valladolid é o último colocado da tabela e está perto de ser rebaixado.