União Corinthians vence na prorrogação e se mantém em 7º no NBB

Duane Johnson marcou um duplo-duplo. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

O União Corinthians se recuperou da sequência de três derrotas e venceu o São José (SP), por 77 a 76, em jogo decidido na prorrogação. Com o resultado, o time de Santa Cruz do Sul se manteve na sétima colocação na classificação do Novo Basquete Brasil (NBB).

A partida disputada na noite de quarta-feira (9), no ginásio Arnão, contou com três mil torcedores nas arquibancadas. O confronto começou com os gaúchos dominando e abrindo 10 pontos (27 a 17) no primeiro período, com destaque para Jon dos Anjos preciso da linha dos três.

Os paulistas reagiram no segundo quarto e reduziram a distância para apenas quatro pontos (43 a 39) quando os times foram para o intervalo.

De olho em uma posição entre os oito primeiros para ter benefícios de mando de quadra nos playoffs, o São José manteve o ritmo forte e com uma marcação efetiva e saídas rápidas para o ataque virou para 57 a 56 ao final do terceiro período.

Reta final emocionante

Os 10 minutos finais foram emocionantes e nos primeiros instantes, o São José abriu cinco pontos de vantagem. O União Corinthians virou faltando dois minutos em lances livres do armador argentino Jony Machuca. O jogo ficou eletrizante e igual nos segundos finais, com a última bola se oferecendo a Duane Johnson, mas o norte-americano errou e a torcida santa-cruzense precisou esperar a prorrogação.

Nos cinco minutos de tempo extra, os visitantes começaram melhor e abriram três pontos (74 a 71). Com dois por jogar, Felipe Ruivo manteve os paulistas na frente (76 a 73). Um arremesso de Machuca fez a torcida vibrar e iniciar uma grande pressão no minuto final. Com o placar em 76 a 75 para o São José, Duane sofreu falta a 24 segundos do fim e perdeu os dois arremessos.

O jogo parecia perdido para o União Corinthians e o grego Rafail Lanaras cometeu falta em Felipe Ruivo e fo ia vez do jogador do time paulista desperdiçar os seus arremessos, deixando a posse de bola com a equipe gaúcha, após Lanaras pegar o rebote a 14 segundos do fim. Com apenas dois segundos para terminar, Machuca sofreu falta do compatriota Franco Vieta e foi para a linha dos lances livres. Os dois arremessos caíram e após um pedido de tempo, o São José ainda arriscou uma bola de três com Adyel, mas ela não caiu e a vitória gaúcha foi confirmada.

Machuca foi decisivo na reta final do jogo. Vinícius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

Duane Johnson foi o grande nome do jogo. O ala conseguiu um duplo-duplo de 13 pontos e 15 rebotes, além de distribuir quatro assistências. Machuca terminou com 15 pontos e foi o cestinha do time gaúcho, enquanto Jon dos Anjos fez 13, assim como o pivô Dikembe André.