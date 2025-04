União Corinthians termina em 7º na fase de classificação do NBB

Duane Johnson (E) foi destaque do União Corinthians, apesar da derrota. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

Em sua última partida na fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB), o União Corinthians foi derrotado pelo Corinthians, em São Paulo, por 111 a 81 e sofreu sua mais dura derrota na competição. Com 18 vitórias em 34 jogos e 52,9% de aproveitamento, o time de Santa Cruz do Sul avançou para os playoffs com a sétima melhor campanha. Curiosamente, seu adversário será mais uma vez o time paulista, que terminou na 10ª posição.

Os playoffs serão disputados em uma série melhor de cinco jogos e, desta forma, por ter melhor campanha, a equipe gaúcha terá o benefício de atuar três partidas em casa.

Na partida disputada na noite de sexta-feira (18), na casa do time paulista, o jogo foi definido no primeiro quarto, quando o Corinthians atropelou e marcou 42 a 13. E nem mesmo a melhora da equipe gaúcha foi suficiente para desmanchar a diferença.

Já classificada, a equipe de Santa Cruz do Sul não contou com o armador argentino Jony Machuca, com suspeita de lesão muscular, e o ala grego Rafail Lanaras, com dores nas costas.

O ala norte-americano Duane Johnson foi o cestinha do time gaúcho com 18 pontos. Ele ainda deu cinco assistências e pegou cinco rebotes. Destaque também para o ala Jon dos Anhos, com 16 pontos e seis rebotes e para a ótima atuação do armador Vithinho, que conseguiu um duplo-duplo de 11 pontos e 15 assistências.

Pelo Corinthians o melhor foi o pivô Victão com 20 pontos. Os alas norte-americanos Elyjah Clark e Isaac Thornton terminaram o jogo com 16 e 13 pontos, respectivamente.