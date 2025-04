União Corinthians perde a primeira nos playoffs do NBB

Dikembe foi um dos cestinhas do União Corinthians. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

Em um jogo com final dramático, o União Corinthians foi derrotado pelo Corinthians, em São Paulo, por 97 a 93, e largou em desvantagem na série melhor de cinco das oitavas de final do Novo Basquete Brasil.

Em sua segunda participação em playoffs do NBB, competição que passou a substituir o Campeonato Nacional, a partir da temporada 2008-2009, o time de Santa Cruz do Sul ainda busca sua primeira vitória em uma disputa eliminatória, já que na última edição perdeu nesta fase, por 2 a 0, para o Minas Tênis Clube.

Agora, o time gaúcho terá dois confrontos no Ginásio Arno Frantz, nos dias 28 e 30 de abril, para tentar reverter a vantagem paulista. Caso necessário, o quarto jogo será mais uma vez em São Paulo e o quinto, em Santa Cruz do Sul.

Primeiro quarto arrasador dos paulistas

Assim como aconteceu na última partida entre as duas equipes, vencida pelo Corinthians por 111 a 81, os paulistas voltaram a realizar um primeiro quarto arrasador. Se no confronto que encerrou a fase de classificação, o marcador foi de 42 a 13, na noite desta sexta-feira (25), a equipe comandada por Jece Leite fez 32 a 19, com destaque para quatro bolas da linha de três. O ala Rafael Munford e o pivô Lucas Cauê, ambos com sete pontos foram os destaques.

No segundo período, o União Corinthians conseguiu diminuir a diferença para nove (32 a 23), mas rapidamente o time paulista voltou a abrir 12 (35 a 23), após uma bola de três do armador Elinho. A equipe gaúcha ainda buscou reação e fez a distância cair para oito pontos, mas não conseguiu se sustentar e com uma bola de três do ala estadunidense Melvin Johnson, o Corinthians fechou o primeiro tempo vencendo por 57 a 43.

Duane Johnson foi bem marcado por Elinho, um dos melhores do Corinthians. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

A equipe paulista acertou oito de 11 tentativas de três pontos e teve Lucas Cauê com um duplo-duplo de 11 pontos e 10 rebotes. O cestinha dos primeiros 20 minutos foi Melvin Johnson, que fez 13. Elinho marcou 12 e deu cinco assistências. Na equipe gaúcha, o ala-pivô Fabrício Russo saiu do banco e fez 10 pontos.

Reação gaúcha no segundo tempo

O União Corinthians voltou pressionando mais na marcação no terceiro quarto e forçou o Corinthians a errar. Dessa forma, os gaúchos foram reduzindo a diferença e com 4min30seg por jogar, o ala-pivô Jon dos Anjos fez uma bola de três e o marcador ficou em 68 a 64 para os paulistas.

Mas no lance seguinte, Elinho respondeu na mesma moeda e elevou a vantagem corintiana para sete. Com apenas sete segundos no cronômetro, o pivô Dikembe André fez uma bandeja e os gaúchos voltaram a ficar a quatro de diferença (73 a 77). Mas na última bola do terceiro período, Lucas Cauê conseguiu ampliar para seis pontos.

Melhor em quadra e com forte marcação, além de uma melhor precisão no ataque, o União Corinthians pressionou até conseguir empatar o marcador em 81 a 81, após cesta de Dikembe. A esta altura ainda restava 7min45seg de partida. Em um contra-ataque do ala Rafail Lanaras, os gaúchos passaram à frente em 83 a 81 e com mais duas bolas de três do grego e uma infilitração de Dikembe abriram seis pontos (91 a 86).

Armador Vithinho substituiu Jony Machuca, lesionado. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

Mas o excesso de faltas pesou e o técnico Rodrigo Silva acabou perdendo Dikembe e o ala-armador Fabrício Veríssimo, ejetados após cinco infrações. O armador Vithinho, com quatro, também ficou fora por um bom período. O Corinthians aproveitou e com 1min40seg por jogar conseguiu retomar a liderança em 94 a 92, após dois lances livres do pivô Dú Sommer.

O minuto final foi cheio de alternativas. O Corinthians perdeu a posse de bola e deu a chance para o União Corinthians empatar. Após trabalhar a bola, o ala estadunidense Duane Johnson infiltrou pressionado por Elinho e errou o arremesso a apenas nove segundos do fim. Após uma série de faltas, o time paulista fechou o joho em 97 a 93 e saiu em vantagem no palyoff.

Com 23 pontos e nove assistências, Elinho foi o grande nome do jogo. O Corinthians ainda contou com 17 pontos de Melvin Johnson, 15 de Munford e um duplo-duplo de 15 e 10 rebotes de Lucas Cauê.

No União Corinthians, que não contou com o armador argentino Jony Machuca, lesionado, os principais cestinhas foram o grego Lanaras, que fez 17 e ainda pegou oito rebotes, e Dikembe, que teve a mesma pontuação.