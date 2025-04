União Corinthians não resiste ao Franca e sofre nova derrota no NBB

Time do armador Vithinho (D) não superou o forte time de Franca. Marcos Limonti / Sesi Franca Basquete

O União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, sofreu sua segunda derrota seguida na fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB). Em confronto direto pelas primeiras posições na tabela, o time foi superado pelo Sesi-Franca, no interior paulista, por 73 a 55.

Foi a 13ª derrota da equipe em 29 rodadas, e levou o grupo a cair do quinto para o sétimo lugar. Enquanto isso, o time paulista se consolidou em terceiro, agora com 21 vitórias.

Depois de uma sequência de 10 triunfos consecutivos, o Franca ainda alimenta expectativas de tomar a segunda posição do Flamengo.

Como foi o jogo

Os dois primeiros períodos foram de certo equilíbrio, com o time da casa vencendo os 10 minutos iniciais por quatro pontos (22 a 18). Após o segundo quarto, a diferença seguiu a mesma, e as equipes foram para o intervalo com Franca vencendo por 36 a 32.

Mas a partir do terceiro quarto, a equipe gaúcha desperdiçou muitos lances, fazendo apenas dois pontos em quatro minutos e ainda perdeu o armador Jony Machuca, lesionado. Franca aproveitou o momento e disparou no placar. Quando o terceiro período foi encerrado o marcador apontava 58 a 44 para os mandantes.

Nos primeiros três minutos do último período, o Sesi-Franca ampliou a vantagem para 17 pontos. Com dificuldades no ataque, o União Corinthians não conseguiu parar o alto potencial ofensivo do atual tricampeão do NBB e foi derrotado por 73 a 55.

Foram 17 pontos, quatro rebotes e duas assistências do ala-armador Didi Louzada, 14 pontos e nove rebotes do pivô Wesley e 12 pontos e sete assistências do ala Georginho de Paula.

Os destaques da equipe de Santa Cruz do Sul foram o pivô Dikembe André, com 15 pontos e oito rebotes, e o ala norte-americano Duane Johnson, com 11 pontos.

Em outros jogos da rodada de quarta-feira (2), o São José (SP) venceu a Unifacisa (PB) por 78 a 66 e o Mogi Basquete (SP) fez 75 a 63 no Basquete Cearense (CE).