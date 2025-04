União Corinthians estreia nesta sexta-feira nos playoffs do NBB

Vinicius Molz Schubert / União Corinthians

A fase final do Novo Basquete Brasil (NBB) começa nesta sexta-feira (25), para o União Corinthians. O time de Santa Cruz do Sul enfrentará o Corinthians, às 20h, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo, abrindo a série melhor de cinco confrontos entre os times.

Com campanha superior na fase classificatória — 18 vitórias em 34 rodadas e a sétima colocação —, o time gaúcho tem a vantagem de decidir um eventual quinto jogo em casa. O confronto desta sexta será transmitido ao vivo pelo canal oficial do NBB no YouTube.

Desfalque importante

O União Corinthians terá um desfalque importante, o armador argentino Jony Machuca, que tem uma lesão muscular. Em contrapartida, o ala grego Rafail Lanaras está confirmado entre os relacionados.

— Chegamos bem preparados, com uma campanha sólida ao longo do campeonato, e agora é ter cabeça fria, melhorar alguns pontos em relação aos últimos jogos, competir em alto nível e saber usar o mando de quadra quando for a hora. É playoff, e cada detalhe conta — destaca o técnico Rodrigo Silva.

Última rodada

Na rodada final da fase regular, os dois times se enfrentaram na última rodada, em São Paulo, com vitória da equipe paulista por 111 a 81. No primeiro turno, o time União Coritnhians venceu por 79 a 64, em Santa Cruz do Sul.

Esta é a segunda participação do time gaúcho nos playoffs do NBB desde seu retorno. Na temporada passada, após terminar em 14º na fase classificatória, o União Corinthians foi eliminado pelo Minas Tênis Clube, nas oitavas de final.

Ingressos à venda para os jogos em Santa Cruz do Sul

Os ingressos para os dois jogos seguintes dos playoffs, que acontecerão em Santa Cruz do Sul, já estão sendo comercializados.

As partidas vão ocorrer nos dias 28, a partir das 20 horas, e 30 de abril, a partir das 19h30, no ginásio Arno Frantz.

Os interessados podem adquirir os ingressos no site unico.eleventickets.com quanto em pontos físicos da cidade. Os valores variam entre R$ 25,00 (meia-entrada), R$ 50 (arquibancada inteira) e R$ 200,00 (Cadeira Quadra Mor).

Sócios 1994 têm direito a 50% de desconto, com preferência de compra on-line até 26 de abril. Apenas os sócios da modalidade Cadeira Quadra Mor têm entrada liberada sem necessidade de aquisição.

Importância da torcida

O diretor de Basquete do União Corinthians, Diego Puntel, reforça a importância da presença da torcida neste momento decisivo.