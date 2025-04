Tua Voz, Santa Maria: Gabriel Pozzo, vencedor da Primeira Maratona de Santa Maria

Pozzo participa de diversas competiçõe Arquivo pessoal / Gabriel Pozzo

O terceiro episódio da nona temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Gabriel Pozzo, maratonista que venceu a primeira maratona de Santa Maria. Hoje corredor profissional, ele conta sobre a diferença de status e seu grande objetivo – de representar o Brasil em um campeonato mundial.

Gabriel começou no meio esportivo dentro do Futsal. Porém, conta que por ser menor que os adversários, precisava ser rápido. Via a mãe participando de rústicas - as corridas de menor quilometragem – e resolveu começar a participar com ela. Com o tempo, pegou gosto pela prática, se aperfeiçoou e ficou conhecido ao vencer a primeira maratona de Santa Maria.

Agora, ele é vinculado a uma equipe de corredores, representa uma importante marca de produtos esportivos e tem, como grande objetivo, representar o Brasil em competições internacionais.

Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na nona temporada. Serão 108 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.