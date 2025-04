Troféu Maria Lenk começa com quatro índices para o Mundial de Natação

Gabrielle Roncatto E) Maria Fernanda Costa (D) comemoram índice para o Mundial. Satiro Sodré / SSPress/CBDA

O Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Maria Lenk começou na segunda-feira (21), no Rio de Janeiro, com destaque para as provas dos 400 metros livre, onde Maria Fernanda Costa, Gabrielle Roncatto, Guilherme Costa e Stephan Steverink alcançaram o índice para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura.

No feminino, Mafe Costa venceu com autoridade ao marcar 4min06seg30, superando com folga a marca mínima exigida, de 4min10seg23. A atleta da Unisanta-SP foi acompanhada por Gabrielle Roncatto, também do clube santista, que ficou com o segundo lugar ao registrar 4min06seg53 — tempo igualmente dentro do índice para o Mundial. O pódio ainda teve Aline Rodrigues (Minas Tênis Clube-MG), que fez 4min11seg26.

— Não foi o meu melhor tempo, nem o tempo que eu esperava fazer aqui, mas estou feliz de encaminhar minha vaga para mais um Mundial já logo no primeiro dia de Maria Lenk — disse Mafe, após a prova.

Já nos 400m livre masculino, Guilherme Costa, do Sesc-RJ, nadou para 3min45seg35, garantindo índice com tranquilidade, já que o tempo de corte era 3min48seg15. Stephan Steverink, do Flamengo, fechou com 3min47seg21, também garantindo vaga na seleção brasileira que vai a Cingapura.

— É o meu melhor tempo nadando no Brasil. Isso mostra que estamos no caminho certo para chegar bem no Mundial. Agora é fazer o planejamento estabelecido, fazer altitude e melhorar ainda mais — disse Guilherme.

O australiano Samuel Short, da Unisanta, foi o campeão da prova com o tempo de 3min44seg16. Por ser uma competição nacional, o regulamento prevê que em caso de um estrangeiro ficar nas três primeiras posições, as medalhas sejam distribuídas para brasileiros, sem alterar a pontuação para a competição de clubes.

Dessa forma, Guilherme foi campeão, seguido por Stephan e com Eduardo Moraes, do Minas Tênis Clube, que concluiu a prova em quarto lugar, com 3min48seg83, garantindo o bronze. Campeão mundial dos 400 m, Short também participou da cerimônia de premiação.

Stephan Steverink, Guiherme Costa, Samuel Short e Eduardo Moraes no pódio dos 400m livre. Satiro Sodré / SSPress/CBDA

Confira outros resultados do primeiro dia de finais:

100 m nado borboleta feminino:

Ouro: Stephanie Balduccini (Unisanta-SP) - 58seg94

Prata: Beatriz Bezerra (Pinheiros-SP) - 59seg64

Bronze: Gabriela Albiero (Minas Tênis Clube-MG) - 59seg92

100 m nado borboleta masculino:

Ouro: Kayky Mota (Fluminense-RJ) - 51seg81

Prata: Guilherme Caribé (Unisanta-SP) - 51seg86

Bronze: Lúcio Flávio Paula (Pinheiros-SP) - 52seg52

100 m nado peito feminino:

Ouro: Gabrielle Assis (Flamengo-RJ) - 1min08seg62

Prata: Fernanda Celidônio (Pinheiros-SP) - 1min09seg99

Bronze: Mercedes Salazar (Pinheiros-SP) 1min10seg06 *

Bronze: Nichelly Lisy (Pinheiros-SP) - 1min10seg60

* Como Mercedes Salazar é venezuelana, uma atleta do país preencheu um lugar no pódio.

100 m nado peito masculino:

Ouro: Caio Pumputis (Pinheiros-SP) - 1min01seg13

Prata: Kauê Carvalho (Sesi-SP) - 1min01seg38

Bronze: João Vieira Farcia (Pinheiros-SP) - 1min01seg41

Revezamento 4x100 m nado livre feminino:

Ouro: Unisanta-SP (Stephanie Balduccini, Nathalia Almeida, Aime Lourenço e Maria Fernanda Costa ) - 3min43seg14

Prata: Minas Tênis Clube-MG (Luanna Martins de Oliveira, Gabriela Albiero, Bárbara Jesus e Aline Rodrigues) - 3min43seg51

Bronze: Pinheiros-SP (Fernanda Celidônio, Beatriz Bezerra, Clarissa Rodrigues e Celine Bispo) - 3min48seg62

Revezamento 4x100 m nado livre masculino:

Ouro: Unisanta_SP (Marco Antônio Ferreira Jr, Guilherme Caribé, Fernando Scheffer e Tiago Senna Cintra) - 3min15seg12

Prata: Pinheiros-SP (Breno Correia, Victor Alcará, Gabriel Silva Santos e Marcelo Chierighini) - 3min15seg44

Bronze: Minas Tênis Clube-MG (Lucas Peixoto, Murilo Sartori, Vinícius Rizza e Vinícius Assunção) - 3min16seg94