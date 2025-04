Troféu Brasil de Saltos Ornamentais define seleção para o Mundial 

Ingrid Oliveira é a principal saltadora do Brasil. Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

Os saltos ornamentais do Brasil poderão ter até 10 atletas no Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura. A competição será disputada entre os dias 11 de julho e 3 de agosto.

Após a realização do Troféu Brasil e de uma seletiva extra, no domingo (20), sete atletas alcançaram o índice A e têm presença garantida no evento, enquanto outros três atingiram o índice B e aguardam convocação.

As atletas olímpicas Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso, do Pinheiros (SP), superaram a marca de 292.71 pontos na final da plataforma 10 metros feminina, no Troféu Brasil. Ingrid venceu a disputa individual com 312.40, seguida por Giovanna, com 300.20.

— Nós treinamos juntas, somos uma dupla nas competições e temos uma conexão muito boa, mas tivemos muitas lesões nos últimos tempos. No início do ano, sofri uma contusão repentina no ombro e só treinei três semanas para estar aqui — disse Ingrid, logo após o título brasileiro.

Luana Lira e Anna Lúcia dos Santos, no trampolim 1 metro e no trampolim sincronizado 3 metros feminino; Luís Felipe Moura e Rafael Fogaça, no trampolim 1 metro e 3 metros e Rafael Borges, no trampolim sincronizado 3 metros com Luis Felipe, apenas ratificaram os índices que haviam atingido ainda na primeira seletiva, em São Paulo, no ano passado.

Outros três saltadores alcançaram o índice B durante o Troféu Brasil: Jackson Rondinelli na plataforma 10 m masculino; e Caio Dalmaso e Miguel Cardoso na plataforma 10 m sincronizado masculino.

A situação do trio será definida em breve, por meio de decisão conjunta entre a Saltos Brasil e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

— Estamos no início do novo ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. Normalmente, é neste período que ocorre uma renovação da seleção brasileira, com o surgimento de jovens saltadores. Há uma geração bastante talentosa pedindo passagem e temos certeza que eles, aos poucos, vão assumir um protagonismo na equipe e contribuir para o desenvolvimento do esporte no país — diz o presidente da Saltos Brasil, Hugo Parisi, que disputou quatro edições de Jogos Olímpicos.