Trocas, surpresas e apostas: confira as escolhas e os destaques da primeira rodada do draft da NFL

O draft da NFL 2025 começou nesta quinta-feira (24), em Green Bay, nos EUA. Trinta e dois jogadores que se destacaram no futebol americano universitário, nos últimos anos, foram selecionados na primeira rodada. Trocas, surpresas e apostas foram destaques do dia inicial do processo de recrutamento.

Nesta sexta-feira (25), a partir das 19h, o draft segue com a 2ª e a 3ª rodadas. No sábado (26), às 13h, as quatro últimas rodadas ocorrem, para assim totalizar 256 jogadores selecionados para jogar na NFL.

As escolhas do draft 2025 da NFL

Tennessee Titans: Cam Ward - quarterback de Miami Jacksonville Jaguars (troca com os Browns): Travis Hunter - cornerback/wide receiver de Colorado New York Giants: Abdul Carter - EDGE de Penn State New England Patriots: Will Campbell - offensive tackle de LSU Cleveland Browns (troca com os Jaguars): Mason Graham - defensive tackle de Michigan Las Vegas Raiders: Ashton Jeanty - running back de Boise State New York Jets: Armand Membou - offensive tackle de Missouri Carolina Panthers: Tetairoa McMillan - wide receiver de Arizona New Orleans Saints: Kelvin Banks Jr. - offensive tackle de Texas Chicago Bears: Colston Loveland - tight end de Michigan San Francisco 49ers: Mykel Williams - EDGE de Georgia Dallas Cowboys: Tyler Booker - guard de Alabama Miami Dolphins: Kenneth Grant - defensive tackle de Michigan Indianapolis Colts: Tyler Warren - tight end de Penn State Atlanta Falcons: Jalon Walker - linebacker de Georgia Arizona Cardinals: Walter Nolen - defensive tackle de Ole Miss Cincinnati Bengals: Shemar Stewart - EDGE de Texas A&M Seattle Seahawks: Grey Zabel - guard de North Dakota State Tampa Bay Buccaneers: Emeka Egbuka - wide receiver de Ohio State Denver Broncos: Jahdae Barron - cornerback de Texas Pittsburgh Steelers: Derrick Harmon - defensive tackle de Oregon Los Angeles Chargers: Omarion Hampton - running back de North Carolina Green Bay Packers: Matthew Golden - wide receiver de Texas Minnesota Vikings: Donovan Jackson - guard de Ohio State New York Giants (troca com os Texans): Jaxson Dart - quarterback de Ole Miss Atlanta Falcons (troca com os Rams): James Pearce Jr. - EDGE de Tennessee Baltimore Ravens: Malaki Starks - safety de Georgia Detroit Lions: Tyleik Williams - defensive tackle de Ohio State Washington Commanders: Josh Conerly Jr. - offensive tackle de Oregon Buffalo Bills: Maxwell Hairston - cornerback de Kentucky Philadelphia Eagles (troca com os Chiefs): Jihaad Campbell - linebacker de Alabama Kansas City Chiefs (troca com os Eagles): Josh Simmons - offensive tackle de Ohio State

As escolhas seguras

Ao longo do draft, equipes costumam ser mais ousadas do que outras. Muitas vezes, isso acontece porque há escolhas que são certas e seguras. Os Titans, por exemplo, não tiveram dúvidas em selecionar o quarterback Cam Ward na primeira posição.

O EDGE Abdul Carter, de Penn State, saiu no top 3, como era esperado, sendo uma boa escolha dos Giants, que decidiram não ousar neste momento.

Ashton Jeanty, melhor running back da classe, também foi uma seleção com segurança por parte dos Raiders, que têm um jogador de impacto e ainda terão o restante do draft para suprir outras necessidades.

Trocas de impacto

O draft mal havia começado, e uma troca já movimentou o recrutamento. Após o anúncio de Ward nos Titans, uma negociação entre Jaguars e Browns chamou a atenção de todo mundo.

A franquia de Jacksonville subiu para a segunda posição e selecionou Travis Hunter, o jogador mais fascinante da classe, que pode atuar em alto nível na defesa e no ataque. Apesar de pagar um preço mais caro na troca, os Jaguars sabem que escolheram um atleta que pode fazer história na NFL.

Trocas no final da primeira rodada

As outras duas trocas ocorreram no final da primeira rodada. Os Giants ousaram e subiram para a 25ª posição. A intenção era clara: selecionar um quarterback. As opções eram Shedeur Sanders ou Jaxson Dart. O segundo nome foi a escolha, que terá tempo para evoluir nos próximos anos.

Os Falcons subiram para a 26ª e investiram em outro defensor. Na 15ª, o linebacker Jalon Walker foi a escolha. Depois, um novo defensor, o EDGE James Pearce Jr.

As escolhas questionáveis

Os Panthers têm muitas necessidades, mas preferiram destinar a 8ª escolha para o wide receiver Tetairoa McMillan. É um jogador talentoso e que pode dar muito certo, mas havia opções melhores e mais seguras.

No draft existe o termo reach, que significa uma escolha mais alta do que o esperado. Os Cowboys selecionaram o guard Tyler Booker na 12ª posição, que era cotado apenas para o final da primeira rodada.

Apostas e incertezas

Outro caso foi o do wide receiver Emeka Egbuka, que foi escolhido pelos Buccaneers, na 19ª posição, sendo que havia outras opções melhores, além de Tampa Bay ter outras necessidades maiores.