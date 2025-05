Tricampeão, Djokovic é surpreendido por Arnaldi e cai na estreia do Masters 1000 de Madri

Três vezes campeão do Masters 1000 de Madri, Novak Djokovic foi surpreendido logo na sua estreia na atual edição do torneio. O sérvio, número 5 do mundo, perdeu neste sábado para o italiano Matteo Arnaldi, 44º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h42min de partida.