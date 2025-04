Três vezes que o Real Madrid virou um confronto de Champions League no Bernabéu

Mesmo com uma derrota de 3 a 0 para o Arsenal, em Londres , a vaga para a semifinal não está definida , pois ainda há pelo menos 90 minutos de bola rolando no Santiago Bernabéu.

A primeira remontada

No jogo de ida, fora de casa, os espanhóis levaram 4 a 1 . Porém, na volta, no Bernabéu, a história foi diferente. Roberto Martínez fez dois e Santillana mais um, para igualar o confronto. Charlie George diminuiu para o Derby County e a vaga ia ficando com os ingleses.

No entanto, Pirri e novamente Santillana confirmaram um absurdo 5 a 1, para o delírio do torcedor madridista .

CR7 em noite mágica contra o Wolfsburg

No jogo de ida, o Wolfsburg fez a lição de casa e venceu por 2 a 0. A vantagem era boa. No entanto, a volta era no Bernabéu e do outro lado tinha Cristiano Ronaldo, no seu auge.