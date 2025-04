Torcedores do Atlético Nacional mortos em Porto Alegre eram membros da mesma organizada, que brigaram entre si; veja vídeo do confronto

Os dois torcedores colombianos mortos em uma sequência de brigas no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, eram membros de uma mesma torcida organizada do Atlético Nacional de Medellín. Segundo comunicado da própria "Banda Pirata", Alejandro Lopera Zuluaga e Victor Manuel Velásquez Cartagena , ambos de 27 anos, eram membros ativo que acompanhavam e viajavam há anos para acompanhar o clube em competições.

As torcidas do Atlético Nacional são divididas em dois grupos rivais, que precisaram ser separadas até dentro do Beira-Rio. No entanto, as mortes não estão relacionadas a este contexto.