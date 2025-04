Tite rejeita Corinthians e anuncia pausa na carreira

Tite não será técnico do Corinthians em 2025. Em meio a negociações sobre o retorno do treinador ao clube alvinegro, ele optou por uma "pausa" em sua carreira, depois de trabalhos pela seleção brasileira e Flamengo nos últimos anos. A ideia do profissional é cuidar de "saúde mental e física". Em nota, o Corinthians afirmou que o "treinador era esperado para assinar o contrato e comandar os treinamentos da equipe" nesta terça-feira.

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte", escreveu o treinador, em carta divulgada por seu filho, Matheus Bachi, por meio das redes sociais na manhã desta terça-feira.

"Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso", continuou o treinador.

O Corinthians havia definido que Tite era a prioridade para substituir Ramón Díaz, demitido na última semana após sequência ruim no início do Campeonato Brasileiro. Fracassada a negociação com Dorival Júnior, o clube paulista não tinha outro nome em mente senão o do treinador mais vitorioso de sua história.

Em sua carta, Tite abordou publicamente o interesse corintiano, que havia uma "conversa em andamento". "Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária", escreveu o treinador. O Estadão apurou que a questão mental foi o principal motivador para a pausa de Tite em sua carreira.

Com interesse da Arábia Saudita, o treinador de 63 anos estava aberto para um retorno ao time no qual se sagrou campeão mundial e da Copa Libertadores, além de bicampeão brasileiro. As primeiras conversas foram positivas entre as partes e uma nova reunião estava marcada para esta terça-feira. Com a pausa na carreira, o Corinthians volta a procurar um comandante para assumir a equipe.

"As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental", escreveu o Corinthians, após o anúncio do treinador. "O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo pelo clube."

Tite somou três passagens pelo Corinthians, as duas últimas (2010 a 2013, e entre 2015 e 2016), mais vitoriosas. Nesse período, o treinador se colocou como o maior comandante da história da equipe e foi alçado à posição de treinador da seleção brasileira em 2016. Depois de duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, colocou o cargo à disposição e aguardava propostas do futebol europeu.

Sem receber alguma oferta que o encantasse, foi sondado pelo Corinthians em 2023, em meio a crises no comando técnico, mas acabou se acertando com o Flamengo. Depois de deixar a seleção, o treinador afirmou que, temporariamente, não treinaria nenhum outro clube no País.