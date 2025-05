Fora do páreo Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Time de Cristiano Ronaldo é eliminado da Champions Asiática

Al-Nassr foi derrotado pelo Kawasaki Frontale, do Japão, no duelo único pela semifinal do torneio continental

30/04/2025 - 16h23min Compartilhar Compartilhar