Thunder vira após desvantagem de 29 pontos e abre 3 a 0 nos playoffs da NBA; Knicks e Clippers vencem

Com o resultado, o Thunder fica a apenas uma vitória de "varrer" os Grizzlies e avançar às semifinais do Oeste. Única equipe invicta nestes playoffs, o time de Oklahoma enfrentará o vencedor do duelo entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers , se confirmar o favoritismo sobre os Grizzlies.

Em Memphis, o time da casa chegou a sustentar uma vantagem de 29 pontos no placar antes de sucumbir diante dos visitantes. A virada no placar tem relação direta com a lesão sofrida por Morant, principal jogador do time da casa, nos instantes finais do primeiro tempo. O astro sofreu uma lesão no quadril, no lado esquerdo, e não conseguiu seguir em quadra.