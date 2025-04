Thiago Monteiro sai na frente, mas perde de virada no quali de Madrid

Thiago Monteiro não tem bom desempenho na temporada. André Gemmer / Divulgação/CBT

O brasileiro Thiago Monteiro, número 94 do mundo, sofreu uma dura derrota no qualifying do Masters 1000 de Madrid nesta terça-feira (22). Após vencer a primeira parcial, ele acabou perdendo para o americano Ethan Quinn por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/0).

A partida teve duração de três horas e contou com um início promissor do tenista cearense. Ele abriu uma vantagem de 4 a 0 e não teve dificuldades para definir a disputa em 6/2.

Se o brasileiro mostrou uma grande superioridade no início do confronto, a segunda parcial foi marcada pela igualdade de forças. O americano, 119º no ranking, reagiu e Monteiro encontrou dificuldades para encaixar o seu saque. O jogo foi para o tie-break e Quinn levou a melhor empatando o duelo e forçando o terceiro set.

O equilíbrio se repetiu na última parcial, até que Quinn abriu vantagem no nono game. O brasileiro respondeu com uma quebra imediata e o set novamente foi para o tie-break. No momento de definir o confronto, Monteiro não conseguiu se impor e sofreu com uma derrota de 7 a 0.