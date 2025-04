Tevez quer reunir Messi e Cristiano Ronaldo em jogo de despedida: 'Vou colocá-los juntos'

Os dois principais astros do futebol das últimas duas décadas poderão, pela primeira vez, jogar lado a lado. Companheiro de Lionel Messi na seleção argentina e de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Carlitos Tevez pretende reunir a dupla em sua equipe em um jogo festivo de sua despedida do futebol.

"Vou colocá-los juntos (no time). Eu mesmo irei buscá-los, só precisamos ver quando", afirmou Tevez ao programa argentino "Olga". "Seria legal fechar o ciclo com uma partida de despedida. Acho que vai acontecer. Tem de acontecer. Vou fazer, mas temos de decidir em que momento, porque não é fácil. Vou conversar com Román", comentou, referindo-se ao presidente do Boca Juniors, Román Riquelme.

Ao lado de Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, Tevez conquistou a Liga dos Campeões em 2008. Com Messi, participou das Copas de 2006 e 2010, mas a Argentina parou nas quartas de final em ambas, eliminada pela Alemanha. Embora fosse mais festejado pelos argentinos do que o craque do Barcelona, à época, Carlitos Tevez relembra com carinho da parceria. "As pessoas dividiam entre o jogador do povo e o jogador da Europa, mas eu e Leo nos dávamos bem", afirmou.

Embora tenha anunciado sua aposentadoria dos gramados em 2022, o ex-atacante do Corinthians espera reunir estrelas no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, para se despedir dos torcedores do Boca Juniors, clube que defendeu em três oportunidades, durante a maior parte de sua carreira. Tevez afirmou que a morte do pai, em 2021, fez com que decidisse parar de jogar.

"Tive de abandonar o treino, ir para o hospital e ver meu pai em estado vegetativo. Sabíamos que ele não se recuperaria. Era uma angústia, eu sabia que meus companheiros dependiam de mim. Além disso, era uma pandemia, o estádio estava vazio... Foi muito difícil", lembrou. "Quando meu pai morreu, eu não tinha mais energia para jogar. Levantei-me e disse à minha esposa, Vanesa, que não tocaria mais numa bola. Nunca me arrependi."

Após assumir o comandou de Rosario Central e Independiente, Carlitos Tevez agora se concentra em dar sequência à carreira de treinador e negou ter interesse em ser presidente do Boca Juniors, como Riquelme.