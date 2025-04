Ter Stegen é novidade na relação do Barcelona para a final da Copa do Rei contra o Real Madrid

Machucado desde setembro do ano passado, o goleiro Ter Stegen é a novidade da lista de relacionados do Barcelona para a decisão deste sábado, às 17h (horário de Brasília), diante do Real Madrid, em jogo que define o título da Copa do Rei. O confronto acontece em Sevilha.

Liberado pelo departamento médico desde a última sexta-feira, o goleiro vinha treinando com o restante do elenco catalão nos últimos dias e o seu desempenho encorajou o técnico Hansi Flick a promover o retorno, pelo menos para ficar no banco de reservas.

O treinador alemão já havia sinalizado a possibilidade de contar novamente com o atleta na semana passada e estava esperando apenas o momento certo para decretar a volta. No entanto, a chance de ver o jogador como titular diante do seu principal rival é pouco provável.

Com as boas atuações do polonês Szczesny, Flick não deve fazer a troca no gol. A ideia, com a inclusão de Ter Stegen na relação, é contar com o goleiro como "opção de luxo" no banco de reservas.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o alemão de 32 anos vem de uma grave lesão (ruptura) no tendão patelar do joelho direito. A contusão ocorreu nos 5 a 1 do Barcelona sobre o Villarreal em 23 de setembro do ano passado. Ele caiu de mal jeito no gramado após fazer uma intervenção e deixou o campo chorando ao ser retirado na maca. Neste período de ausência, Flick contou com Iñaki Peña e Sczcesny na função.