Tenista ucraniana Lesia Tsurenko processa WTA por "abuso psicológico"

A tenista ucraniana Lesia Tsurenko anunciou que entrou com uma ação judicial contra a WTA, alegando que a entidade que comanda o tênis feminino, e em particular um ex-diretor, não a apoiou quando ela sofreu problemas psicológicos em 2023.

Na época, a tenista explicou: "Há alguns dias, conversei com o CEO da WTA, Steve Simon, e fiquei absolutamente chocada com o que ouvi. Ele mesmo me disse que era contra a guerra, mas que, se as jogadoras russas e bielorrussas a apoiavam, era a opinião delas e que eu não deveria me importar com a opinião dos outros".