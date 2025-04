Tênis de mesa da China tem "revolução" com queda de chefe após Calderano faturar Copa do Mundo

Calderano bateu os três melhores do ranking mundial no torneio.

O título da Copa do Mundo de tênis de mesa, conquistado no fim de semana por Hugo Calderano, em território chinês, gerou grande reformulação nos bastidores da modalidade. Por conta do revés e da mobilização dos torcedores locais, Liu Guoliang, presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA), renunciou ao cargo nesta quarta-feira (23).