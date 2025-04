'Tenho fé absoluta na equipe', diz Hamilton sobre a Ferrari

O piloto britânico Lewis Hamilton negou nesta quinta-feira (3) os rumores de que ele havia perdido a fé na Ferrari, enquanto se prepara para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, neste próximo fim de semana.

Hamilton viveu altos e baixos nas duas corridas da temporada, terminando em décimo na Austrália, antes de conseguir sua primeira vitória pela escuderia italiana, na corrida sprint do GP da China.

"Tenho fé absoluta na equipe", declarou o heptacampeão mundial em Suzuka. "Vi alguém dizer que estava perdendo a fé no time, o que é uma besteira total", acrescentou.

Na corrida principal do GP da China, Hamilton e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, foram desclassificados da prova pelos comissários devido a infrações técnicas.

O britânico disse aos jornalistas no Japão que não sentia "nenhuma frustração" pelo resultado em Xangai.

Segundo ele, as expectativas foram distorcidas pelo "enorme 'hype'" em torno de sua saída da Mercedes para a Ferrari.

"Não sei se todo mundo esperava que vencêssemos desde a primeira corrida e ganharíamos um campeonato no nosso primeiro ano. Essa não era a minha expectativa. Sei que estou entrando em uma nova cultura, uma nova equipe, e levará tempo", disse.

Hamilton acrescentou que não ficou "surpreso" com a substituição do neozelandês Liam Lawson pelo japonês Yuki Tsunoda na Red Bull depois de apenas três provas disputadas no ano, mas achou que foi uma decisão "muito dura".