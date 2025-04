Técnico do Cruzeiro descarta crise e diz que suspensão de Dudu foi causada por 'motivo interno'

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, minimizou as polêmicas recentes com Dudu, mas fez mistério sobre as causas da suspensão do atacante, que sequer foi relacionado para a partida contra o Vasco, no domingo, pelo Brasileirão. De acordo com o treinador português, Dudu foi afastado por "motivo interno".

Dudu se tornou assunto e alvo de rumores no time mineiro nos últimos dias após uma entrevista pós-jogo, na quinta-feira. Depois da derrota para o Palestino, pela Copa Sul-Americana, o jogador afirmou que estava insatisfeito por não integrar o time titular cruzeirense. A entrevista teria gerado mal-estar no time de Belo Horizonte.

No domingo, Jardim disse que a exclusão de Dudu da lista de relacionados não teve relação com a entrevista. "Antes do jogo, fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista. O motivo da suspensão era um motivo interno, e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação", disse o treinador.

A situação de Dudu ganhou ainda mais holofotes depois que Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro, fez um gesto indicando que o jogador sairia do clube, ao ser questionado por um torcedor sobre o futuro do atleta. O episódio aconteceu pouco antes de a bola rolar no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, local da partida contra o Vasco.