"Superclássico" do futebol chileno é suspenso após morte de dois torcedores na Libertadores

O "superclássico" do futebol chileno deste fim de semana entre Colo Colo e Universidad de Chile foi suspenso devido às recentes mortes de dois torcedores antes de uma partida da Copa Libertadores em Santiago, anunciaram as autoridades.

Duas pessoas morreram na quinta-feira em um tumulto quando um grupo de torcedores tentou invadir o estádio Monumental de Santiago para assistir à partida do Colo Colo contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores-2025.

'El superclásico' estava marcado para as 16h00, horário local (17h00 de Brasília), no domingo, como parte do campeonato chileno. O Colo Colo iria visitar o Estádio Nacional em Santiago, onde a Universidad de Chile manda seus jogos.