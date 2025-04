Grêmio reclamou da arbitragem do catarinense, especialmente após . Mateus Bruxel / Agencia RBS

A súmula do Gre-Nal 447 foi revelada na manhã deste domingo (20). O árbitro da partida, o catarinense Bráulio da Silva Machado, relatou no documento que copos de plástico foram arremessados pela torcida do Grêmio. O gol gremista foi confirmado para Cristian Olivera e o juiz também revelou o que foi dito pelo goleiro reserva gremista.

Gabriel Grando foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo por, segundo o que foi relatado em súmula, ter protestado de forma ostensiva e ofensiva contra uma decisão da arbitragem. Antes de deixar o campo de jogo, o goleiro reserva proferiu xingamentos ao quarto árbitro: "vocês estão de sacanagem, vão tomar no c*.

Relato da expulsão de Gabriel Grando:

Motivo: A2.1. Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Por persistir em deixar a área técnica e protestar de maneira acintosa. informo que o mesmo ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo proferindo as seguintes palavras em direção ao 4º árbitro: " vocês estão de sacanagem, vão tomar no cú" somente após deixando as imediações do campo de jogo.

O gol marcado por Cristian Olivera, aos 37 minutos do primeiro tempo, poderia gerar debate com relação ao autor. A conclusão do uruguaio iria para a linha de fundo, mas ao bater no goleiro Anthoni a bola toma o rumo do gol. Mesmo dando a impressão de gol contra, a arbitragem confirmou a marcação para o atacante gremista.

Sobre a conduta do público na Arena, Bráulio da Silva Machado relatou que em dois momentos no primeiro tempo, copos de plástico foram arremessados em direção à área técnica do Inter. Segundo a súmula, os copos continham um líquido não identificado e foram arremessados pela torcida mandante localizada atrás do banco de reservas dos visitantes.

Conduta do público:

Conduta do público: informo que aos 30 minutos do 1º foi arremessado dentro da área técnica da equipe visitante sc internacional um copo plástico contendo liquido não identificado partindo do setor destinado da torcida mandante localizada atrás do banco de reservas. informo ainda, que o objeto arremessado não atingiu ninguém. conduta do público: informo que aos 37 minutos do 1º tempo, no momento que a equipe mandante comemorava um gol marcado, foi novamente arremessado dentro da área técnica da equipe visitante sc internacional um copo plástico contendo liquido não identificado partindo do setor destinado da torcida mandante localizada atrás do banco de reservas. informo ainda, que o objeto arremessado não atingiu ninguém.