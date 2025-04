Suárez tenta morder colega de Inter Miami durante jogo da Copa dos Campeões da Concacaf; veja o vídeo

Luis Suárez está no Inter Miami.

A confusão do jogo entre Inter Miami e Los Angeles FC , em 9 de abril, ficou marcada pela tentativa de Luis Suárez de morder o colega de time Jordi Alba. O duelo foi válido pela Copa dos Campeões da Concacaf, e a cena ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo.

Reincidente

Esta não foi a primeira vez que Suárez se envolveu neste tipo de polêmica. Na Copa do Mundo de 2014, o uruguaio mordeu o zagueiro italiano Chiellini e foi suspenso por quatro meses.

Antes disso, já havia mordido o meia holandês Otman Bakkal, do PSV, em 2010; e o lateral sérvio Ivanovic, do Chelsea, em 2013. Em todas as vezes, Suárez foi suspenso.