Stephen Curry brilha mais do que LeBron James, e Warriors vencem Lakers na NBA

No principal duelo da noite de quinta-feira (4) na NBA , Stephen Curry e LeBron James se enfrentaram . O armador brilhou mais, marcou 37 pontos, e o Golden State Warriors venceu, fora de casa, o Los Angeles Lakers por 123 a 116.

Mesmo com 33 pontos de James, a equipe mandante não teve Luka Doncic inspirado, com apenas 19 pontos. O esloveno sofreu com a boa marcação dos Warriors durante o jogo todo.