Stephanie Balduccini e Maria Fernanda Costa conquistam índices para o Mundial de Natação

Stephanie Balduccini parece não acreditar no resultado. Satiro Sodré / SSPress/CBDA

O segundo dia de provas do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Maria Lenk nesta terça-feira (22), na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro, teve como destaques as nadadoras Stephanie Balduccini e Maria Fernanda Costa, que garantiram vagas para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura.

Stephanie Balduccini, da Unisanta, venceu a prova com 1min56seg43, superando, com folga, a marca mínima exigida, de 1min58seg23. A nadadora vive grande fase e, recentemente, foi destaque no NCAA, o campeonato universitário dos Estados Unidos, defendendo a Universidade de Michigan.

— Estou bem contente. Os últimos três anos foram bem difíceis, mas acaba tudo valendo a pena. Acabei de nadar no NCAA e me deu uma motivação a mais para nadar aqui. Superei a barreira dos 59seg no 100m borboleta e do 1min57seg dos 100m livre. Sou muito grata a quem teve do meu lado nesse tempo difícil que foi superado e agora é seguir em frente e chegar bem no Mundial — disse Stephanie, que em 2024 representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

A segunda posição na prova foi de Maria Fernanda Costa, que garantiu seu segundo índice para o Mundial, ao marcar 1min57seg60 — também dentro do tempo de corte. Ela já havia se classificado nos 400m livre no primeiro dia de competição. Atrás das duas atletas da Unisanta-SP chegou Aline Rodrigues, do Minas tênis Clube-MG, com 1min59seg55.

Com os resultados desta terça, o Brasil soma cinco atletas com índice para o Mundial de Esportes Aquáticos: Guilherme Costa, Stephan Steverink, Maria Fernanda Costa (em duas provas), Stephanie Balduccini e Gabrielle Roncatto.

Alguns nadadores de fora do Brasil participam da competição. Mas, por se tratar uma competição nacional, o regulamento prevê que em caso de um estrangeiro ficar nas três primeiras posições, as medalhas sejam distribuídas para brasileiros, sem alterar a pontuação para a competição de clubes.

Basseto venceu os 100 m nado costas. Satiro Sodré / SSPress/CBDA

Confira outros resultados do segundo dia de finais:

100 m nado costas feminino:

Ouro: Julia Goes (Sesi-SP) - 1min02seg19

Prata: Alexia Assunção (Sesi-SP) - 1min02seg37

Bronze: Andrea Berrino (Jusc/Swim Floripa_SC) - 1min02seg77

Bronze: Nathalia Almeida (Unisanta-SP) - 1min02seg98

* Como Andrea Berino é argentina, uma atleta do Brasil preencheu um lugar no pódio, por se tratar de um campeonato nacional.

100 m nado costas masculino:

Ouro: Guilherme Basseto (Unisanta-SP) 54seg01

Prata: Nicolas Albiero (Minas Tênis Clube-MG) - 54seg67

Bronze: Samuel Lopes (Pinheiros-SP) - 55seg07

200 m nado livre masculino:

Ouro: Guilherme Costa (Sesc-RJ) - 1min47seg27

Prata: Kaíque Alves (Pinheiros-SP) - 1min47seg28

Bronze: Stephan Steverink (Flamengo-RJ) - 1min48seg07

* O australiano Samuel Short (Unisanta-SP) venceu a prova com 1min47seg01, mas pelo regulamento não pode ser considerado campeão.

Revezamento 4x100 m nado medley misto: