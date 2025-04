Slot freia euforia por título no Liverpool e pede foco: 'Nunca teve jogo fácil no Inglês'

A um empate da conquista do título e com uma margem de frente de 12 pontos para o Arsenal, segundo colocado, Arne Slot, técnico do Liverpool, tem se preocupado mais em frear a euforia pela iminente conquista do Campeonato Inglês do que propriamente ter de fazer ajustes na equipe. Em coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador holandês procurou lembrar as dificuldades da competição e afirmou que o campeonato "ainda" não acabou.