Sinner quebra o silêncio e diz ter sido injustiçado em caso de doping: "Acordo foi mal menor"

Mesmo suspenso, Sinner segue como número 1 do mundo.

Líder do ranking da ATP, Jannik Sinner afirmou que considera injusta sua suspensão do circuito por doping e que escolheu o "mal menor" ao entrar em acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada). Em sua primeira entrevista desde que aceitou um gancho de três meses, à Sky Sports, o italiano disse que "poderia ter sido pior" se não entrasse em um acordo.