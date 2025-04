Semana decisiva na NBA: veja as equipes classificadas para os playoffs e as vagas em aberto

Disputa no Oeste está aberta na NBA.

A temporada regular da NBA chega ao fim no domingo (13), e a semana será decisiva para definir os classificados aos playoffs. A Conferência Leste está quase toda ajustada , restando apenas saber as posições finais. Mas na Oeste há vagas em aberto, que devem ser decididas até o último dia.

Entre 15 e 18 de abril ocorrerá o play-in , etapa que definirá os dois últimos classificados aos playoffs. A partir do dia 19 começam as séries de sete partidas da primeira rodada da pós-temporada.

O que ainda precisa ser definido no Leste

Apenas a ordenação de posições precisa ser definida na Conferência Leste. Os quatro primeiros estão bem estabelecidos: Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks e Indiana Pacers . Na disputa pela quinta posição estão Milwaukee Bucks e Detroit Pistons .

Já no play-in, a tendência é de um primeiro confronto entre Chicago Bulls e Miami Heat . Quem perder está fora, enquanto o vencedor avança para enfrentar o perdedor de Orlando Magic e Atlanta Hawks — neste confronto, basta vencer para garantir a sétima vaga para os playoffs.

Oeste com vagas em aberto

Até o momento, apenas Oklahoma City Thunder e Houston Rockets estão com vaga garantida para os playoffs. Do 3º ao 8º colocados, a diferença é de apenas duas vitórias. Portanto, muito ainda pode mudar até a última rodada.

Los Angeles Lakers e Denver Nuggets devem se garantir nos próximos jogos. No entanto, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies estão exatamente com a mesma campanha.

Fora da disputa pela vaga direta para os playoffs, mas dentro do play-in estão Sacramento Kings e Dallas Mavericks .

Disputa pelo draft

Apesar de eliminadas, algumas franquias precisam cuidar suas campanhas para terem maiores chances na loteria do draft.

As três piores campanhas no momento são do Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets.