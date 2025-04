Sem jogar, Sabalenka está nas quartas de final do WTA 500 de Stuttgart

Líder do ranking feminino de tênis, a bielorrussa Aryna Sabalenka está nas quartas de final do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha. Sem precisar atuar na primeira rodada, por se a principal favorita, ela deveria estrear no torneio, nesta quinta-feira (17), já pelas oitavas de final. Porém, sua adversária, a russa Anastasia Potapova acusou uma lesão e sequer foi para o jogo.