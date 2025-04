Seletiva Nacional de Judô define classificados para o  Campeonato Pan-Americano e Oceania 

Medalhista olímpico, Daniel Cargnin (73kg) voltou aos tatames com vitória na seletiva nacional.

A seletiva nacional sênior de judô reuniu 24 competidores de 10 clubes, no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo, e definiu os 10 atletas classificados para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano e Oceania. Eles irão se juntar a outros oito previamente classificados pelo desempenho nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.