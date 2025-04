Seleção feminina de futebol anuncia amistosos com o Japão em São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira que a seleção feminina fará dois amistosos com o Japão no Estado de São Paulo, entre o fim de maio e o início de junho. As partidas contra a equipe asiática, considerada uma das mais tradicionais da modalidade, vão servir de preparação para a disputa da Copa América, em julho.

O primeiro amistoso será disputado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, no dia 30 de maio. Na sequência, no dia 2 de junho, a segunda partida entre as duas seleções será realizada no estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista - o local vem recebendo jogos do Red Bull Bragantino enquanto o estádio Nabi Abi Chedid passa por reformas.

O Japão foi campeão mundial em 2011, venceu o Torneio She Believes, em fevereiro, e ocupa atualmente o quinto lugar do ranking da Fifa. O time asiático subiu três posições na última atualização, em março. Já o Brasil figura na oitava colocação. No retrospecto entre as duas equipes, o Brasil soma seis vitórias, sete derrotas e três empates em 16 jogos.

"É uma seleção japonesa que vem de ótimos resultados, venceu a She Believes, os três jogos que teve, inclusive a seleção americana, e a Colômbia por um placar elástico na última partida. Com a troca do treinador, também é interessante jogar novamente contra a seleção japonesa, porque sempre traz elementos diferentes entre um trabalho e outro", analisa o técnico Arthur Elias.