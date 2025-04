Schumacher viaja de helicóptero à Suíça antes de nascimento de neta, diz jornal

Sem ser visto publicamente desde 2013, quando sofreu grave acidente de esqui nos Alpes Franceses, Michael Schumacher deixou a Espanha, onde passa boa parte de seus dias, e viajou de helicóptero para a Suíça, dias antes do nascimento de sua primeira neta, Millie, filha de Gina-Maria Schumacher. A viagem para a casa da família, em Gland, já estava planejada, mesmo antes da data do nascimento da criança.

De acordo com informações dos jornais alemães Bild e Bunte, Schumacher passou o inverno europeu em Maiorca, na Espanha, na casa de campo de sua família. A ida para a Suíça, na primavera, aconteceria mesmo sem o nascimento de Millie. Lá, o piloto permanece instalado em uma de suas residências, no Lago Genebra.

A expectativa de familiares é de que o nascimento de Millie, no fim de março, possa ser uma "força em sua difícil e longa batalha". Gina é filha de Schumacher com Corinna, que estão juntos desde 1995. Além dela, Mick Schumacher, ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente em provas de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), é outro filho do casal.

"Bem-vinda ao mundo, Millie. Nossos corações estão mais cheios do que nunca. Somos mais do que abençoados em ter você em nossas vidas", escreveu Gina, por meio de suas redes sociais, no começo de abril. Millie nasceu em 29 de março, na Suíça, fruto do relacionamento da filha de Schumacher com Iain Bethke.