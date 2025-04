São Paulo tem prejuízo de R$ 73 milhões com futebol em 2024; veja dados do balanço financeiro

O São Paulo teve um prejuízo de R$ 72,8 milhões somente com futebol profissional e das categorias de base em 2024, ano em que o clube terminou sem títulos de expressão, mas se sagrou como campeão da Supercopa do Brasil. Os números foram divulgados pela diretoria tricolor no balanço financeiro relativo à temporada passada.

De acordo com os demonstrativos, o São Paulo arrecadou aproximadamente R$ 582,9 milhões somente com o futebol. Em contrapartida, o clube gastou R$ 655,7 milhões com a equipe profissional e juniores.

O clube teve uma despesa de R$ 204 milhões de gastos com pessoal (salários, benefícios e encargos sociais dos atletas, treinadores, técnicos e demais funcionários), além de R$ 109,8 mi somente em direitos de imagem e R$ 25 milhões, com encargos trabalhistas.

A arrecadação com futebol em 2024 foi maior do que a de 2023, quando o São Paulo terminou o ano como vencedor da Copa do Brasil, competição mais rentável do futebol nacional. Na ocasião, o clube embolsou R$ 579 milhões com os times profissional e de base, alcançando um superávit de quase R$ 60 mi, o que acabou não ocorrendo na temporada seguinte.

Entre as principais cifras da composição do montante arrecadado com o futebol estão direitos de transmissão de TV e premiações (R$ 239,4 mi) e arrecadação com bilheteria R$ 96 mi).

Considerada uma receita importante, a venda de atletas rendeu ao São Paulo R$ 93,3 milhões. O número ficou abaixo do valor alcançado em 2023, quando o clube recebeu aproximadamente R$ 120,7 mi com a negociação de jogadores. A principal venda do clube em 2024 foi a do atacante William Gomes, vendido junto ao Porto, de Portugal, por R$ 61,4 milhões.