São Paulo conta com estrela de garoto, vence o Libertad e lidera grupo na Libertadores

O São Paulo assumiu a liderança do Grupo D da Libertadores. O time tricolor conquistou mais três pontos ao vencer o Libertad por 2 a 0, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai.

A partida mostrou uma sintonia entre elenco e Luis Zubeldía. O time teve boa postura desde o começo da partida, pressionando o adversário. O argentino ainda acertou quando precisou fazer alterações, principalmente com a entrada de Lucas Ferreira, que brilhou no jogo.

O próximo compromisso do São Paulo é contra o Ceará, na Arena Castelão, sábado, às 18h30, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o time recebe o Náutico, na próxima semana, no duelo pela terceira fase da Copa do Brasil.

O time, ainda com três zagueiros, tinha mudanças no ataque. Ferreirinha aparecia mais centralizado, próximo de André Silva. O volume de meio de campo fez com que o São Paulo dominasse as ações na primeira etapa. Aos 15 minutos, veio a chance mais clara. André Silva recebeu dentro da pequena área com o gol aberto, mas chutou por cima.

Mesmo jogando em casa, o Libertad teve postura reativa. O time paraguaio só conseguiu chegar em erros do São Paulo na saída de bola. Em um dos lances, Cédric saiu errado e entregou a bola para Melgarejo, que tabelou com o veterano Cardozo e assustou os são-paulinos.

Zubeldía voltou do intervalo disposto a ser mais ofensivo. Bastava não errar na defesa para não ser atacado. Assim, Cédric saiu para entrada do garoto Lucas Ferreira.

Foi dos pés do garoto que o placar foi aberto. Em transição rápida, André Silva abriu na direita para o camisa 48. O menino carregou, invadiu a área e bateu entre as pernas do goleiro. Foi o primeiro gol de Lucas Ferreira como profissional.

O banho de água fria veio pouco depois. Após escanteio do Libertad, Wendell interceptou a bola com o braço aberto dentro da área. O árbitro Cristián Garay demorou quase cinco minutos para ir ao VAR e atestar pênalti.

Na cobrança, estava Melgarejo, artilheiro do Libertad na temporada, com sete gols. O camisa 10, porém, não tomou distância e bateu direto no travessão, para alívio do goleiro Rafael.

O São Paulo manteve boa postura tática. Mesmo buscando o ataque, os jogadores de frente também cumpriam função de marcação. Wendell voltou a falhar e deu nova chance para Melgarejo, que bateu dentro da área. Rafael salvou o São Paulo do empate.

Pouco depois, foi a vez de os são-paulinos matarem o jogo. Novamente em transição rápida, Lucas Ferreira avançou e deixou para Ferraresi cruzar. André Silva saltou e, com uma cabeçada de almanaque, ampliou. O São Paulo ainda fez o terceiro, com Luciano, mas foi assinalado, corretamente, o impedimento.

FICHA TÉCNICA

LIBERTAD 0 X 2 SÃO PAULO

LIBERTAD - Rodrigo Morínigo; Martín Cáceres, Diego Viera, Néstor Giménez e Mathías Espinoza; Marcelo Fernández (Adrián Alcaraz), Hernesto Caballero, Álvaro Campuzano e Lorenzo Melgarejo; Iván Franco (Alexis Fretes) e Óscar Cardozo (Gustavo Aguilar). Técnico: Sergio Aquino.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Ruan; Cédric (Lucas Ferreira), Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla) e Wendel (Enzo Díaz); Matheus Alves (Luciano), Ferreirinha (Sabino) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Lucas Ferreira, aos 16, e André Silva, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Melgarejo e Caballero (Libertad); Marcos Antônio e André Silva (São Paulo).

ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI).

Renda E PÚBLICO - Não disponíveis.