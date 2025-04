São Paulo conta com 'desencanto' de Luciano para virar sobre o Náutico pela Copa do Brasil

O São Paulo saiu na frente do Náutico na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No MorumBis, nesta terça-feira, o time levou um susto, mas viu a estrela de Luciano brilhar, com dois gols, para virar e vencer por 2 a 1. O jogo de volta está marcado para o dia 20 de maio, nos Aflitos, no Recife. Os são-paulinos têm a vantagem do empate.

O time de Luis Zubeldía, que sofre com desfalques, vinha de semana desgastante, mas precisou manter a intensidade alta, diante de um Náutico que não quis apenas passear no MorumBis e se lançou ao ataque. A equipe de Hélio dos Anjos, porém, manteve o ritmo apenas por um tempo, o que conferiu tranquilidade aos são-paulinos, mas eles não aproveitaram para ampliar.

O próximo jogo do São Paulo é já nesta sexta-feira, contra o Fortaleza, em casa, pelo Brasileirão. Na próxima semana, o clube viaja a Lima, no Peru, onde enfrenta o Alianza, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

O São Paulo buscou pressionar desde o começo. Nenhuma chance chegou a assustar o gol de Muriel. Do outro lado, o Náutico também não levou perigo, mas surpreendeu ao demonstrar uma postura menos defensiva diante da disparidade dos times.

Aos 16 minutos, apenas Caio Vitor acreditou que poderia marcar quando recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro e bateu, da entrada da área, no ângulo de Rafael.

O golaço abriu o placar, mas não pressionou os são-paulinos, que continuaram suas ações defensivas. Luciano, então, acertou a primeira do ataque do São Paulo.

Lucas Ferreira fez lançamento para o camisa 10. O atacante dominou de costas, girou sobre a marcação e bateu no canto de Muriel. Luciano encerrou um jejum de 12 jogos sem gols com o empate.

Nos últimos quatro jogos, essa foi a quarta participação de um dos garotos recentemente promovidos a titulares, nas ausências de Lucas e Oscar. Lucas Ferreira marcou contra o Libertad. Já contra o Santos, Matheus Alves deu passe para gol de André Silva. E, diante do Ceará, Ryan Francisco foi o autor do gol.

O empate persistiu até o intervalo, mas, na volta, durou pouco. Com menos de um minuto, Marcos Antônio driblou um marcador e lançou nas costas da defesa do Náutico, encontrando Luciano na pequena área. O artilheiro da noite apenas empurrou para as redes e anotou seu gol de número 90 com a camisa do São Paulo.

O Náutico diminuiu o ritmo e não conseguiu mais marcar alto ou criar chances de gol. O São Paulo passou a dominar as ações, mas sem efetividade.

Atendendo a pedidos da arquibancada, Zubeldía lançou Ryan Francisco. O garoto se tornou a esperança de levar uma vantagem maior para o Recife.

Já aos 40 minutos, o placar magro só não causava tanta preocupação porque o Náutico não conseguia mais chegar. Em uma tentativa, a bola mal rebatida pela defesa chegou a criar temor, mas foi afastada.

O São Paulo, porém, também caiu de ritmo. Luciano e Ryan Francisco ficaram muito presos no último terço do campo e não viam a bola chegar a eles.

André Silva também perdeu a última chance, já no acréscimo. Apesar disso, o time pôde confirmar a sequência de dez jogos de invencibilidade, com seis empates e quatro vitórias.

A preocupação ficou por conta de Alan Franco, que sofreu um pisão e precisou sair. O argentino iniciou tratamento com gelo ainda no banco de reservas. Se confirmada lesão, ele se junta a outros nove atletas que estão no departamento médico do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 NÁUTICO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Ruan, Alan Franco (Sabino) e Wendell (Enzo Díaz); Alisson (Bobadilla) e Marcos Antônio; Lucas Ferreira (Ryan Francisco), Luciano e Matheus Alves (Rodriguinho); André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

NÁUTICO - Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana (Rayan), Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Wenderson), Marco Antônio, Patrick Allan (Dudu) e Caio Vitor (Marquinhos); Kelvin e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOL - Caio Vitor, aos 16, e Luciano, aos 20 minutos do primeiro tempo; Luciano, a 1 minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Antônio e Luciano (São Paulo) e Carlinhos, Igor Fernandes e Auremir (Náutico).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

PÚBLICO - 29.291 presentes.

RENDA - R$ 1.078.518,00.