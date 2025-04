São Paulo confirma lesão e Calleri deve perder restante da temporada por cirurgia no joelho

O São Paulo confirmou nesta quinta-feira a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atacante Calleri. Ele será operado na próxima semana. O argentino se lesionou durante a partida da quarta-feira, quando o São Paulo enfrentou o Botafogo e empatou por 2 a 2, em duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Ainda no primeiro tempo, o centroavante se machucou durante uma dividida com o volante botafoguense Marlon Freitas. Ele caiu com o pé fixo no gramado sintético, enquanto a perna seguiu o movimento. Com fortes dores, o atacante gerou comoção nos companheiros de equipe. Tentou seguir, mas acabou substituído por André Silva.

A previsão para um processo completo de recuperação de uma lesão no LCA são de quase nove meses. A tendência, portanto, é de que o atleta perca o restante da temporada. Aos 31 anos, o argentino fazia uma temporada abaixo do esperado, sendo alvo de críticas.

O time do Morumbi sofre com constantes baixas no elenco e com um departamento médico inchado. Do ataque idealizado por Luis Zubeldía, o único jogador disponível é Luciano. Lucas e Oscar também desfalcam os 11 titulares no momento.