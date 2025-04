São Paulo confirma cirurgia de Calleri e promove jovem da base antes do clássico com o Santos

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira que o atacante Jonathan Calleri será submetido na próxima semana a uma cirurgia para correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão foi diagnosticada após exames no Hospital Albert Einstein e ocorreu durante o empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Engenhão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa de recuperação gira em torno de nove meses, o que pode tirar o argentino do restante da temporada.

O camisa 9 já iniciou tratamento no departamento médico do clube, enquanto aguarda o procedimento cirúrgico. Em 2025, Calleri soma três gols e quatro assistências em 18 partidas. Aos 31 anos, o jogador tem contrato com o São Paulo até dezembro e ainda não há definição sobre uma renovação. Nas redes sociais, o atacante agradeceu o apoio dos torcedores e prometeu retorno: "Voltaremos, como sempre", escreveu.

Diante da perda de seu principal nome no ataque, o técnico Luis Zubeldía intensificou os testes no setor ofensivo durante o treino desta sexta, no CT da Barra Funda. Pressionado após quatro empates consecutivos no Brasileirão, o treinador avalia as opções para o clássico com o Santos, neste domingo, às 16h, no MorumBis. Lucas Ferreira e Cédric disputam a vaga como ponta, ao lado de Ferreira e André Silva no comando ofensivo.

Enquanto os titulares fizeram trabalhos de recuperação física e mobilidade após a maratona de jogos, o restante do elenco participou de uma atividade tática focada em posse de bola, enfrentamentos ofensivos e jogo em campo reduzido. Zubeldía observou atentamente o desempenho dos jovens e promoveu um nome da base ao treino principal.

Destaque da equipe sub-20, o meia-atacante Lucca completou o treinamento com os profissionais. O jogador atuou na última quarta-feira no empate sem gols contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, e agradou à comissão técnica. Sua presença entre os relacionados para o clássico ainda não está confirmada, mas ele passa a ser observado mais de perto.