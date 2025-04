São José instala gramado no Passo D'Areia que promete ser idêntico ao do Engenhão; veja fotos

Modelo de como será o novo gramado do Passo D'Areia. Camila Hermes / Agencia RBS

O São José está trocando o gramado do Estádio Passo D'Areia. Cercada de polêmicas, a grama sintética será mantida, mas agora com uma nova tecnologia, que visa mais maciez e naturalidade ao campo e promete ser idêntica a do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, usado pelo Botafogo.

O clube da zona norte de Porto Alegre investiu R$ 3,8 milhões para implementar o Hycork Turf, um gramado sintético híbrido. A previsão é que a instalação seja finalizada em maio.

Desde o dia 19 de março, cerca de 20 funcionários trabalham de segunda a sábado nas obras. No momento, praticamente todo o gramado antigo já foi retirado e a obra está na fase de nivelação, algumas camadas abaixo da nova grama. Na última semana, a reportagem de Zero Hora esteve no local (veja fotos abaixo).

Características do novo gramado do São José

Maior espessura e altura dos fios;

Os fios refletem os raios solares com maior facilidade e reduzem a temperatura no campo;

Cores mais compatíveis com a iluminação esportiva;

Estética mais aparente com o gramado natural;

O preenchimento infill cork (grânulos de cortiça) reforça a maciez e o controle térmico do campo, com material 100% orgânico.

O gramado em camadas (de baixo para cima)

Grânulos de brita;

Manta asfáltica;

Shockpad para absorção de impactos;

Micropartículas de cortiça;

Gramado sintético.

Por que a troca?

O São José já vinha se movimentando para realizar a troca desde 2024, visto que o certificado Fifa do antigo gramado do Passa tinha validade até fevereiro deste ano. O fato, entretanto, não impediu o Zeca de atuar em casa nos jogos do Gauchão, já que só é exigido em competições internacionais.

Ao ser questionado se as frequentes reclamações de outros clubes pesou na decisão de aprimorar a tecnologia do gramado, o gerente de futebol do São José, Kevin Krieger, respondeu:

— O que menos tinha (de reclamação) era de atletas, mais era de comissão técnica e dirigentes, quando vinham jogar aqui e perdiam. Quando não perdiam não reclamavam, essa que é uma realidade. Mas a gente também tem que entender que o gramado já estava no final da sua vida útil, para o desempenho técnico e futebolístico.

Novo certificado Fifa

Assim, a casa do São José agora passa a contar com o certificado Fifa Quality Pro, exigido pela CBF.

— É o nível melhor de gramados sintéticos no mundo. O sistema que hoje está no Engenhão, do Botafogo, é o mesmo que terá o Passo D'Areia. Exatamente o mesmo — disse o dirigente do Zeca, que ainda completou:

— O nível do gramado e a qualidade do sistema com certeza vão ajudar muito o time a jogar mais com a bola no chão, um jogo rápido. Não tenho dúvida que vai melhorar muito a qualidade do jogo do São José e das equipes adversárias também.

Data de estreia

Conforme Kevin Krieger, as obras devem ser finalizadas até o dia 1º de maio. Assim, pelo menos um jogo da Série D o Zeca terá que mandar no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo: na segunda rodada, prevista para 20 de abril, contra o Joinville.

A estreia na competição será em 13 de abril, diante do Marcílio Dias, fora de casa. Portanto, ao que tudo indica, o novo gramado deve ser utilizado oficialmente pelo São José apenas na quinta rodada, contra o São Luiz, em 11 de maio.

Por que não grama natural?

— Nós não temos um centro de treinamento. Com isso, os nossos treinamentos são aqui também. Então treinam todos os dias o profissional e o sub-20. Não tem como manter um gramado natural em alta qualidade treinando todos os dias e jogando nos finais de semana — explicou o gerente de futebol do São José.

Produção: Leo Bender