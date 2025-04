Santos vê dois nomes 'na frente' para possível novo técnico do clube; veja bastidores

Durou 103 dias o trabalho de Pedro Caixinha no comando técnico do Santos. A demissão do treinador foi anunciada justamente no aniversário de 113 anos do clube, nesta segunda-feira. Agora, o número de possibilidades para ocupar o cargo vazio é indefinido, mas, conforme apurou o Estadão, dois são os que "saem na frente" na preferência da direção santista.

Há um entendimento de que o "fator Neymar" pode pesar na decisão. A predileção do camisa 10 seria por Tite, que o comandou na seleção brasileira por dois ciclos de Copa do Mundo. O treinador está livre no mercado desde que foi demitido do Flamengo, em 30 de setembro.

Desde então, Tite aguardou propostas do mercado europeu. Ele chegou a excursionar pela Europa, junto do filho e auxiliar Matheus Bachi e do empresário Gilmar Veloz. Não houve, contudo, um encaminhamento por lá. No Brasil, o Grêmio e o Botafogo procuraram o treinador, também sem acordo.

O outro nome bem avaliado pela diretoria santista é o de Dorival Júnior. O técnico, que recentemente foi demitido da seleção, é visado no mercado, ao passo que treinadores de clubes da Série A balançam nos cargos. É fato, porém, que ele quer esperar mais um tempo antes de negociar seu retorno, independentemente de quem seja a equipe com a qual vai conversar.

Dorival já foi especulado no São Paulo, cujo diretor de futebol Carlos Belmonte negou qualquer negociação com o ex-técnico do clube. O dirigente, inclusive, bancou Luis Zubeldía. O clube tricolor sofre com um elenco curto e, recentemente, com desfalques, situação que ultrapassa a gerência da comissão técnica.

Visto como nome mais controverso e, portanto, atrás dos demais, Jorge Sampaoli é outro técnico livre no mercado e que poderia fechar com o Santos. O argentino vive no Rio e está sem clube desde que deixou o francês Rennes, em novembro.

Ele já passou pelo clube santista entre 2018 e 2019, com 64 jogos, 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. Sampaoli já foi cogitado pelo presidente Marcelo Teixeira em 2024, mas recusou a proposta.

Embora bancado pela diretoria, Luis Zubeldía sofre questionamento da torcida do São Paulo, após três empates em três jogos na Série A, e um empate ruim, em casa, pela Libertadores, contra o Alianza Lima.

No Sul, o argentino Gustavo Quinteros também balança, no Grêmio. O técnico perdeu o Campeonato Gaúcho para o Internacional e não tem conseguido tirar um bom desempenho dos jogadores. No Brasileirão, até aqui, foram duas derrotas e uma vitória. Nas copas, o time até conquistou resultados, mas com performances abaixo do esperado.