Santos conversa com técnico Ramón Díaz, ex-Corinthians, após 'efetivar' César Sampaio

O Santos iniciou conversas com o técnico Ramón Díaz nesta quarta-feira. Segundo apurou o Estadão, o argentino, demitido recentemente pelo Corinthians, chegaria ao lado do filho e auxiliar Emiliano Díaz para assumir o cargo vago desde a saída de Pedro Caixinha.

Ramón não foi a primeira opção da cúpula alvinegra, que recebeu uma série de negativas de treinadores renomados como Luis Castro, Tite e Dorival Júnior. A equipe chegou a avançar nas tratativas com Jorge Sampaoli, mas o acordo não foi finalizado. As buscas por um novo nome são comandadas pelo CEO Pedro Martins.

Ramón Díaz foi desligado do Corinthians na última quinta-feira, 21 dias após conquistar o título do Campeonato Paulista contra o rival Palmeiras. O argentino não resistiu ao momento conturbado no Brasileirão e caiu após perder para o Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, na noite do dia 16.

Do outro lado, o Santos está sem treinador desde 14 de abril, quando o português Pedro Caixinha foi demitido após um início decepcionante no Campeonato Brasileiro. A queda foi anunciada um dia após a derrota por 1 a 0 para o mesmo Fluminense, no Maracanã. César Sampaio, membro da comissão técnica fixa, está no comando interinamente.

Recentemente, o presidente Marcelo Teixeira declarou que Sampaio estava sendo avaliado e efetivou o auxiliar para "essa semana". O interino já comandou o elenco em duas oportunidades, quando venceu o Atlético-MG e perdeu o clássico para o São Paulo.

"A gente vem avaliando. O César fez dois jogos, uma vitória importante em casa contra o Atlético-MG. Depois, no clássico, primeiro tempo diferente e o Santos se posicionou melhor no segundo. Poderíamos, por justiça, sair com um resultado melhor, até um empate, senão a vitória pelas oportunidades do segundo tempo. A gente avalia o mercado também, que não é fácil para a escolha com as características que estamos pretendemos para a continuidade do projeto. Então, o César está efetivado durante essa semana", afirmou Teixeira.