Santos anuncia amistoso com o RB Leipzig em Bragança Paulista

No Brasileirão, Santos soma quatro pontos. Raul Baretta / Divulgação/ Santos FC.

A direção do Santos anunciou nesta quinta-feira (17) um amistoso internacional para o fim de maio. O clube paulista vai enfrentar o alemão RB Leipzig no dia 28, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A arena é administrada pelo Red Bull Bragantino, clube do mesmo grupo da equipe da Alemanha.

— O amistoso contra o RB Leipzig será de grande importância para o Santos. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente nos objetivos da nossa estratégia de internacionalização e, por outro, enfrentaremos um dos melhores times da Europa. Ao mesmo tempo, unimos duas marcas fortes, comprometidas com o desenvolvimento de jovens talentos e um futebol dinâmico e atraente — declarou o CEO do Santos, Pedro Martins.

Será a primeira vez em mais de 25 anos que um clube do Campeonato Alemão visita o Brasil. O amistoso será disputado no período de férias do time europeu, que fará seu último jogo oficial da atual temporada do Velho Continente no dia 17 de maio, contra o Stuttgart, pela rodada final do Alemão.

— Fomos o rosto da Bundesliga (Campeonato Alemão) nos EUA na estreia da nossa turnê no verão passado. O próximo passo agora é a América do Sul, onde nós, como clube, também queremos inspirar as pessoas. O Brasil é um dos mercados mais importantes do mundo, tanto para a Liga Alemã (DFL), quanto para nossos parceiros Red Bull e Puma — afirmou o diretor executivo do RB Leipzig, Johann Plenge.

A turnê do clube alemão na América do Sul foi batizada de "Tamo Junto Brasil Tour". A equipe de Leipzig estará em solo brasileiro entre os dias 23 e 30 de maio, e fará uma semana de treinamentos e também "ações especiais", não divulgadas ainda. O tour vai culminar no amistoso no estádio Cícero de Souza Marques, com capacidade para 12 mil torcedores - o Red Bull Bragantino vem usando a arena enquanto reforma o estádio Nabi Abi Chedid.

O amistoso deve trazer ao Brasil mais uma vez o alemão Jürgen Klopp, em sua segunda visita ao País em menos de quatro meses. O treinador, que se tornou reconhecido mundialmente pelos títulos conquistados à frente do Liverpool, é cotado para se tornar o futuro técnico da seleção brasileira.

No fim de janeiro, ele estava no Brasil para acompanhar o Red Bull Bragantino. Após deixar o Liverpool ao fim da temporada passada, ele passou a exercer a função de diretor geral dos clubes do grupo Red Bull. O alemão chegou a acompanhar in loco a partida entre Bragantino e Palmeiras, pelo Paulistão.