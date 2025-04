Saka marca após longa ausência dos gramados, Arsenal bate o Fulham e se aproxima do Liverpool

Com boa atuação do brasileiro Gabriel Martinelli e gol de Saka, que retornou ao time após mais de três meses, o Arsenal derrotou o Fulham por 2 a 1, nesta terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, somou o segundo triunfo seguido no Campeonato Inglês e se aproximou do Liverpool. O brasileiro fez boas jogadas pela esquerda, deu belo passe para o tento de Saka e teve um gol anulado por impedimento.

Com o resultado, a equipe do técnico Mikel Arteta chegou a 61 pontos e reduziu a diferença em relação ao líder para nove pontos. A equipe vermelha faz o clássico com o Everton, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). O Fulham, por sua vez, continua com 45 pontos, no meio da tabela.

Em busca da segunda vitória seguida na competição, o Arsenal partiu para cima no início e foi dominante durante todo o primeiro tempo. Apesar de controlar a posse de bola, o time da casa tinha dificuldades de chegar na área diante de um adversário com as linhas baixas, que apostava nas ligações diretas com o isolado atacante Raúl Jiménez para tentar surpreender.

Os londrinos, que tiveram a baixa do brasileiro Gabriel Magalhães logo aos 15 minutos, por lesão, só conseguia agredir pela esquerda, com outro brasileiro, Gabriel Martinelli. O gol, porém, veio em rara saída pela direita. Aos 36 minutos, após boa jogada de Timber, Nwaneri chegou à linha de fundo e cruzou para trás. Merino finalizou do meio da área, a bola desviou em Cuenca e saiu do alcance do goleiro Leno: 1 a 0.

Melhor em campo, o Arsenal continuou pressionando após o gol. Sem o trio Andreas Pereira, Willian e Rodrigo Muniz, todos relegados ao banco de reservas após o desempenho ofensivo ruim na eliminação da Copa da Inglaterra, diante do Crystal Palace, o Fulham não conseguia ameaçar a meta de David Raya.

No segundo tempo, a equipe vermelha e branca se manteve à frente, apresentando bom volume de jogo, mas pecava nas finalizações. Odegaard, Saliba e Merino mandaram para fora suas tentativas de ampliar a vantagem, enquanto Timber e Martinelli não tiveram sucesso quando testaram Leno. O segundo gol só saiu com a entrada de Saka, que aproveitou um passe de calcanhar de Gabriel Martinelli, aos 27 minutos, para cabecear na segunda trave e ampliar. O atacante estava afastado havia mais de três meses por causa de grave lesão muscular.

Com boa vantagem, o Arsenal evitou correr riscos e adotou uma postura defensiva na reta final da partida. O Fulham, já com seus três brasileiros em campo, ganhou em qualidade e cresceu na partida. Rodrigo Muniz descontou nos acréscimos, mas não havia tempo para os visitantes buscarem o empate.

OUTROS JOGOS

Nos outros confrontos desta terça-feira, pela 30ª rodada do Inglês, o Nottingham Forest derrotou o Manchester United por 1 a 0, no City Ground, e impediu o Arsenal de disparar à sua frente. Sensação do Inglês, o conjunto de Nottingham é o terceiro colocado na competição, com 57 pontos, quatro atrás do Arsenal e oito à frente do Chelsea.

A equipe do técnico Nuno Espírito Santo, que teve os brasileiros Murillo e Danilo como titulares e Morato no segundo tempo, chegaram à vitória com um gol relâmpago logo aos 3 minutos do primeiro tempo, em finalização de Elanga. O United pressionou buscou o empate durante os 93 minutos seguintes, sem sucesso. O conjunto vermelho carimbou a trave com Dalot e perdeu seguidas chances, especialmente com Casemiro e Garnacho, interrompendo uma sequência invicta de quatro partidas.